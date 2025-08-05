ExxonMobil возобновит деятельность в Ливии после 10-летнего перерыва

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil возобновит свою деятельность в Ливии после десятилетнего перерыва.

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil возобновит свою деятельность в Ливии после десятилетнего перерыва.

Как передает Report , об этом в Facebook сообщила ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC), подписавшая меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil.

"Основные положения меморандума касаются проведения компанией детального технического исследования четырех морских блоков, расположенных у северо-западного побережья и в бассейне [залива] Сирт", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что меморандум также открывает путь к сотрудничеству и возобновлению партнерства между NOC и ExxonMobil, которая стремится возобновить свою деятельность в Ливии после десятилетнего перерыва.

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по объему экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки. После 2011 года в Ливии из-за высокого уровня политической напряженности и проблем в секторе энергетики присутствие иностранных компаний кардинально уменьшилось. Многие контракты были приостановлены. В последние годы ливийские власти работают над возвращением иностранных компаний и приглашают к сотрудничеству новые.