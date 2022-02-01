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ExxonMobil в рамках реорганизации перенесет офис в Хьюстон

ExxonMobil в рамках реорганизации перенесет офис в Хьюстон Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp (ExxonMobil) переносит штаб-квартиру из Ирвинга, штат Техас, в Хьюстон в рамках реорганизации бизнеса, которая, по словам компании, будет завершена к 2023 году.
Энергетика
1 февраля 2022 г. 15:12
ExxonMobil в рамках реорганизации перенесет офис в Хьюстон

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp (ExxonMobil) переносит штаб-квартиру из Ирвинга, штат Техас, в Хьюстон в рамках реорганизации бизнеса, которая, по словам компании, будет завершена к 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в результате реорганизации будет создано три бизнеса: подразделение по добыче нефти и газа, химическое и перерабатывающее подразделение, а также бизнес, специализирующийся на низкоуглеродном производстве. Изменения вступят в силу с 1 апреля.

В рамках реорганизации не планируется сокращать рабочие места.

Подразделение, специализирующееся на низкоуглеродном производстве и созданное в прошлом году, фокусируется на снижении уровня выбросов от деятельности компании и разработке новых технологий.

В сообщении Exxon говорится, что принимаемые меры позволят компании добиться сокращения структурных расходов на более чем 6 млрд долларов США к 2023 году.

Exxon существенно сократила расходы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, ударившей по спросу на нефть и газ. В прошлом месяце компания сообщила, что будет придерживаться более умеренных уровней расходов и тратить 20-25 млрд долларов в год в рамках капитальных инвестиций в период до 2027 года, что подразумевает сокращение показателя на 17-33% с целевого показателя до пандемии.

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Версия на английском языке ExxonMobil moving office to Houston as part of reorganization

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