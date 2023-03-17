ExxonMobil увеличила мощность НПЗ в Техасе в 1,7 раза

Американская ExxonMobil сообщила, что ввела в эксплуатацию новую установку дистилляции нефти мощностью 250 тыс. баррелей в сутки на своем нефтеперерабатывающем заводе в Бомонте (Техас).

Американская ExxonMobil сообщила, что ввела в эксплуатацию новую установку дистилляции нефти мощностью 250 тыс. баррелей в сутки на своем нефтеперерабатывающем заводе в Бомонте (Техас).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

В результате расширения производства общая мощность переработки выросла до 630 тыс. баррелей в день, что сделало предприятие одним из крупнейших НПЗ в США. Инвестиции в проект, реализация которого началась в 2019 году, составили 2 млрд долларов.

"НПЗ подключен к трубопроводам ExxonMobil в Пермском бассейне США, что дает компании значительные стратегические преимущества. Пермская нефть перерабатывается на заводе Beaumont, где компания производит (...) дизельное топливо, бензин и реактивное топливо. С завершением строительства трубопроводов Уинк-Вебстер и Бомонт новая установка получит хорошую возможность использования изолированной нефти бассейна Делавэр", - говорится в сообщении Exxon.