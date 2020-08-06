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ExxonMobil сообщила о возможности сокращения ее нефтегазовых запасов

ExxonMobil сообщила о возможности сокращения ее нефтегазовых запасов Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil Corporation, входящая в число крупнейших в мире, прогнозирует, что из-за снижения цен на рынке энергоносителей могут быть изменены оценки имеющихся у нее запасов углеводородов, они могут сократиться на 20%.
Энергетика
6 августа 2020 г. 05:56
ExxonMobil сообщила о возможности сокращения ее нефтегазовых запасов

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil Corporation, входящая в число крупнейших в мире, прогнозирует, что из-за снижения цен на рынке энергоносителей могут быть изменены оценки имеющихся у нее запасов углеводородов, они могут сократиться на 20%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует отчетность, которую компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Представители ExxonMobil констатировали, что "снижение цен на нефть и природный газ может повлиять на оценки разведанных запасов корпорации". Как отмечается в документах, "если средняя стоимость, зафиксированная в 2020 году, сохранится до его завершения, определенные объемы нефти, битумов и природного газа к концу года не будут считаться разведанными запасами, согласно определению комиссии".

В материалах констатируется, что данные оценки проводятся на основе ряда факторов, в том числе капитальных расходов компании, стадии разработки месторождений, а также цен на энергоносители. В ExxonMobil допускают, что "сокращение разведанных запасов корпорации может составить примерно 20% от 22,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента".

Отметим, что ExxonMobil сообщила в конце июля, что во втором квартале текущего года понесла убытки в размере почти 1,1 млрд долларов США из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса.

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