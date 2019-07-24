ExxonMobil хочет использовать суда под иностранным флагом для работы на шельфе РФ

ExxonMobil Russia Inc. намерена получить право использовать для сейсморазведочных работ и бурения в России суда под иностранным флагом.

Как передает Report, об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы компании вице-премьеру Максиму Акимову.

"Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер в письме вице-премьеру Максиму Акимову от 3 июля просит правительство РФ устранить два административных барьера. Так, в компании считают, что действующая с начала 2018 года редакция Кодекса торгового мореплавания (КТМ) грозит срывом сроков реализации нефтегазового проекта "Сахалин-1" и многомиллионными затратами РФ, поскольку проект реализуется на условиях раздела продукции", - говорится в публикации.

В связи с тем, что КТМ запрещает использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе РФ, Гленн Уоллер просит внести поправки в КТМ, поскольку буровых под российским флагом недостаточно. Как указано в письме, эта проблема обсуждалась 6 июня в рамках Американо-российского делового совета на ПМЭФ-2019 при участии президента ExxonMobil Global Projects Нила Дафина.

В письме Уоллер уточняет, что Минтранс уже подготовил проект поправок в КТМ, который направлен в аппарат правительства, пишет "Коммерсантъ". В Минтрансе изданию пояснили, что цель законопроекта - "конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом". В Минпромторге подтвердили "существование подобной инициативы Минтранса", но отметили, что с ними проект не согласовывался.

Кроме того, ExxonMobil предлагает изменить порядок аккредитации филиалов иностранных компаний в РФ. Действующий порядок существует с 2001 года с принятием новой версии закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", закона "Об инвестиционной деятельности" и закона "Об иностранных инвестициях" в 1999 году. Однако нормы, регулирующие деятельность аккредитованных филиалов иностранных компаний в РФ, были созданы еще в 1990-х годах и основывались на порядке регистрации в системе торгово-промышленных палат (ТПП).

По данным "Коммерсанта", Минфин и Минэкономики обсуждали эту проблему в рамках подготовки пакета законопроектов по соглашениям о поощрении и защите капиталовложений (СЗПК). Госреестру аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний в РФ должны дать возможности, аналогичные регистрации в ОГРН (сейчас реестр ведет ФНС, отдельно предлагалось вести спецреестр филиалов для авиакомпаний под управлением Росавиации). Пока согласовать весь пакет не удалось из-за споров внутри правительства о режимах поддержки инвестиций, отмечает газета.