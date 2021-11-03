ExxonMobil откажется от добычи газа в Черном море

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil согласился продать свою половину в разработке месторождений природного газа в Черном море, Neptun Deep, за 1 миллиард долларов США румынской госкомпании Romgaz.

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil согласился продать свою половину в разработке месторождений природного газа в Черном море, Neptun Deep, за 1 миллиард долларов США румынской госкомпании Romgaz.

Как передает Report, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление на Бухарестской фондовой биржи.

"Exxon Mobil Corp. согласилась продать свою 50%-ную долю в проекте разработки месторождений глубоководного природного газа в Черном море румынской государственной компании Romgaz SA за 1,06 миллиарда долларов США", — сообщает агентство.

Агентство уточняет, что после этого предприятием будет управлять другой совладелец, бухарестская компания OMV Petrom.

Продажа состоится в случае получения компанией Romgaz SA одобрение акционеров, заключает Блумберг.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" — разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC).