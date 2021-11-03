О нас
Report Georgia
Аудио новости

ExxonMobil откажется от добычи газа в Черном море

ExxonMobil откажется от добычи газа в Черном море Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil согласился продать свою половину в разработке месторождений природного газа в Черном море, Neptun Deep, за 1 миллиард долларов США румынской госкомпании Romgaz.
Энергетика
3 ноября 2021 г. 12:17
ExxonMobil откажется от добычи газа в Черном море

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil согласился продать свою половину в разработке месторождений природного газа в Черном море, Neptun Deep, за 1 миллиард долларов США румынской госкомпании Romgaz.

Как передает Report, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление на Бухарестской фондовой биржи.

"Exxon Mobil Corp. согласилась продать свою 50%-ную долю в проекте разработки месторождений глубоководного природного газа в Черном море румынской государственной компании Romgaz SA за 1,06 миллиарда долларов США", — сообщает агентство.

Агентство уточняет, что после этого предприятием будет управлять другой совладелец, бухарестская компания OMV Petrom.

Продажа состоится в случае получения компанией Romgaz SA одобрение акционеров, заключает Блумберг.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" — разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Exxon Mobil to abandon gas production in Black Sea

Экслюзивные новости

Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi