ExxonMobil отчитался об убытке за девять месяцев

Убыток на акцию составил 0,15 доллара США против прибыли в 0,75 доллара США год назад

Чистый убыток американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящийся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составил 2,37 миллиарда долларов США против прибыли в 8,65 миллиарда долларов США годом ранее.

Как передает Report, об этом говорится в отчетности компании.

Выручка компании сократилась на 31,7% и составила 134,962 миллиарда долларов США. Убыток на акцию составил в отчетном периоде 0,55 доллара США против прибыли в 2,03 доллара США годом ранее.

В третьем квартале чистый убыток ExxonMobil составил 680 миллионов долларов против прибыли в 3,17 миллиарда долларов США за аналогичный период 2019 года. Убыток на акцию составил 0,15 доллара США против прибыли в 0,75 доллара США год назад. Квартальная выручка снизилась на 28,9% и составила 46,199 миллиарда долларов США, аналитики ожидали показатель на уровне в 45,07 миллиард долларов США.

Добыча углеводородов в третьем квартале снизилась на 5,8% и составила 3,672 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В квартальном выражении индикатор незначительно снизился.

Компания отмечает, что в течение третьего квартал ExxonMobil добилась значительного прогресса в ранее объявленном сокращении капитальных и денежных операционных расходов. Запланированное сокращение капитальных затрат на 2020 год с 33 миллиардов долларов США до 23 миллиардов долларов США идет с опережением графика. Ожидаемое снижение денежных операционных расходов также опережает график примерно на 15%.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.