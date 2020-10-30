О нас
Report Georgia
Аудио новости

ExxonMobil отчитался об убытке за девять месяцев

ExxonMobil отчитался об убытке за девять месяцев Убыток на акцию составил 0,15 доллара США против прибыли в 0,75 доллара США год назад
Энергетика
30 октября 2020 г. 17:07
ExxonMobil отчитался об убытке за девять месяцев

Чистый убыток американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящийся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составил 2,37 миллиарда долларов США против прибыли в 8,65 миллиарда долларов США годом ранее.

Как передает Report, об этом говорится в отчетности компании.

Выручка компании сократилась на 31,7% и составила 134,962 миллиарда долларов США. Убыток на акцию составил в отчетном периоде 0,55 доллара США против прибыли в 2,03 доллара США годом ранее.

В третьем квартале чистый убыток ExxonMobil составил 680 миллионов долларов против прибыли в 3,17 миллиарда долларов США за аналогичный период 2019 года. Убыток на акцию составил 0,15 доллара США против прибыли в 0,75 доллара США год назад. Квартальная выручка снизилась на 28,9% и составила 46,199 миллиарда долларов США, аналитики ожидали показатель на уровне в 45,07 миллиард долларов США.

Добыча углеводородов в третьем квартале снизилась на 5,8% и составила 3,672 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В квартальном выражении индикатор незначительно снизился.

Компания отмечает, что в течение третьего квартал ExxonMobil добилась значительного прогресса в ранее объявленном сокращении капитальных и денежных операционных расходов. Запланированное сокращение капитальных затрат на 2020 год с 33 миллиардов долларов США до 23 миллиардов долларов США идет с опережением графика. Ожидаемое снижение денежных операционных расходов также опережает график примерно на 15%.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi