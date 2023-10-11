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ExxonMobil объявила о крупнейшей сделке более чем за 20 лет на сумму в $60 млрд

ExxonMobil объявила о крупнейшей сделке более чем за 20 лет на сумму в $60 млрд Американская нефтяная компания ExxonMobil объявила о крупнейшей за последние 20 лет сделке по покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд долларов.
Энергетика
11 октября 2023 г. 17:23
ExxonMobil объявила о крупнейшей сделке более чем за 20 лет на сумму в $60 млрд

Американская нефтяная компания ExxonMobil объявила о крупнейшей за последние 20 лет сделке по покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

С учетом долга стоимость сделки составит 64,5 млрд долларов. Ее закрытие ожидается в первой половине 2024 года. ExxonMobil заплатит за каждую акцию Pioneer 253 доллара - с премией 18% к цене на 5 октября, когда стало известно о предстоящем поглощении.

Это крупнейшее приобретение Exxon с 1999 года, когда была куплена компания Mobil за 80 млрд долларов. Также это самая крупная сделка M&A в мире с начала 2022 года. Поглощение Pioneer сделает ExxonMobil доминирующим производителем сланцевой нефти в Пермском бассейне - крупнейшем нефтедобывающем регионе США.

Сделка может столкнуться с жесткой антимонопольной проверкой, учитывая рекордную прибыль Exxon. Президент США Джо Байден ранее призывал расследовать рост цен на бензин в стране.

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Версия на английском языке ExxonMobil announces biggest deal in over 20 years, worth around $60B

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