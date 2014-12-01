ExxonMobil не поменяет планы по капвложениям из-за дешевеющей нефти

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil пока не испытывает негативного влияния от снижения мировых цен на нефть и не собирается менять свои планы по капиталовложениям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании Алан Джефферс.

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ

"ExxonMobil имеет уникальные возможности для инвестиций в новые поставки энергоносителей на протяжении всего производственного цикла. Текущее снижение мировых цен на нефть не влияет на наши планы по капиталовложениям. Мы используем широкий спектр цен для оценки наших инвестиций", — сказал он.

Джефферс отметил, что финансовое положение ExxonMobil устойчиво благодаря надежной бизнес-стратегии и сильным конкурентным преимуществам, включая сбалансированный портфель активов.

В 2013 году капиталовложения компании составили 42,5 миллиарда долларов, за 9 месяцев текущего года — 28,07 миллиарда долларов (снижение на 14% в годовом выражении).

Report напоминает, что мировые цены на нефть за последние несколько месяцев упали примерно на треть на фоне переизбытка предложения на рынке. Дополнительным фактором обвала цен стало решение ОПЕК от 27 ноября не снижать квоту на добычу "черного золота". Некоторые аналитики считают, что удешевление нефти сделает нерентабельными многие проекты по добыче сланцевой нефти в США.