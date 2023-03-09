ExxonMobil нарастит поставки СПГ в Европу

Американская компания ExxonMobil намерена нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Американская компания ExxonMobil намерена нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом старший вице-президент компании по СПГ Питер Кларк на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

"Это именно то, чем мы занимаемся - обеспечение новых поставок. В США у нас есть СПГ-терминал GoldenPass, который мы начнем эксплуатировать в 2024 году. Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок. Это то решение, которое поможет в ситуации с Европой, так как до 2024 года появится не так много новых мощностей. Поэтому, то, что мы делаем, важно", - подчеркнул топ-менеджер ExxonMobil.