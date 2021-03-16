ExxonMobil может построить в Албании СПГ-терминал

Компания Excelerate изучит потенциал интегрированного решения для производства СПГ в качестве источника энергии

Американские компании Excelerate Energy и ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с правительством Албании о проведении технико-экономического обоснования разработки СПГ-проекта в порту Влера на юге Албании. Об этом информирует offshore-energy.

Для обеспечения электроэнергией Албания полагается на гидроэлектростанции, которые могут стать ненадежными во время засухи. СПГ принесет в регион надежную и доступную энергию, а также дополнит гидроэнергетику балканской страны.

Как передает Report со ссылкой на enkorr, компания Excelerate изучит потенциал интегрированного решения для производства СПГ в качестве источника энергии, которое включает в себя разработку терминала для импорта СПГ, преобразование и/или расширение существующей ТЭС во Влере, а также налаживание мелкомасштабных поставок СПГ в Албанию и близлежащие страны Балкан.

ExxonMobil, один из крупнейших производителей природного газа и СПГ в Соединенных Штатах, возглавит работу по выявлению возможностей для поддержки поставок СПГ в Албанию.

«Поскольку Албания стремится повысить энергетическую безопасность и отказоустойчивость, мы уверены, что решение по СПГ обеспечит надежность энергосистемы этой страны, дополняя периодически возобновляемые и альтернативные источники энергии», — заявил президент и генеральный директор Excelerate Стивен Кобос.

«Диверсификация и повышение надежности поставок имеют решающее значение для Албании и наших балканских соседей. Мы уверены, что СПГ может стать ключом к достижению этих стратегических целей и, наконец, обеспечить решение сложного проекта Влорской ТЭС путем выбора лучших партнеров, способных реализовать проект такого масштаба», — сказала Белинда Баллуку, министр инфраструктуры и энергетики Албании.

Эд Остин, менеджер по стратегии и портфелю СПГ ExxonMobil, добавил: «СПГ обеспечивает безопасную и экономичную транспортировку природного газа от центров снабжения к потребителям… Глобальные ресурсы ExxonMobil и надежная цепочка поставок СПГ могут помочь Албании удовлетворить быстрорастущий спрос на природный газ и обеспечить долгосрочную безопасность поставок».

Ожидается, что предварительный технико-экономический отчет будет представлен в III квартале 2021 года. Целевой запуск проекта импорта СПГ намечен на 2023 год.

Отметим, что в середине января стоимость природного газа на хабе TTF составила рекордные 337 долларов США за тысячу кубометров. При этом спотовые цены на газ в Азии превысили 1 000 долларов США за тысячу кубометров.