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ExxonMobil может купить сланцевого производителя Pioneer за 60 млрд долларов

ExxonMobil может купить сланцевого производителя Pioneer за 60 млрд долларов Крупнейшая американская нефтегазовая компания ExxonMobil близка к достижению соглашения о покупке сланцевого производителя Pioneer Natural Resources Co., сумма сделки может составить порядка 60 млрд долларов.
Энергетика
6 октября 2023 г. 10:57
ExxonMobil может купить сланцевого производителя Pioneer за 60 млрд долларов

Крупнейшая американская нефтегазовая компания ExxonMobil близка к достижению соглашения о покупке сланцевого производителя Pioneer Natural Resources Co., сумма сделки может составить порядка 60 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, сделка может быть заключена в ближайшие дни, хотя по-прежнему есть возможность того, что она не состоится.

В апреле WSJ писала о том, что компании ведут предварительные переговоры.

После получения рекордной прибыли в 2022 году у Exxon появилось достаточно свободных средств, и она начала изучать варианты, которые позволили бы увеличить присутствие в сланцевом секторе, отмечают источники.

Покупка Pioneer, капитализация которой составляет около 50 млрд долларов, стала бы самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году. Это обеспечило бы ExxonMobil доминирующие позиции на сланцевых месторождениях Пермского бассейна, операции в котором являются важной частью развития ее бизнеса.

Котировки акций Exxon с начала текущего года снизились на 1,2%, Pioneer - почти на 6%. Рыночная стоимость Exxon оценивается в 436 млрд долларов.

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Версия на английском языке Exxon in advanced talks for $60 bln acquisition of Pioneer

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