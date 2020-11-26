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Exxon снижает прогноз цен на нефть на большую часть следующего десятилетия

Exxon снижает прогноз цен на нефть на большую часть следующего десятилетия Прогноз будущих цен на нефть на каждый из следующих семи лет снижен до 17%
Энергетика
26 ноября 2020 г. 15:39
Exxon снижает прогноз цен на нефть на большую часть следующего десятилетия

ExxonMobil снизила свои ожидания относительно цен на нефть на большую часть следующего десятилетия.

Как передает Report, об этом сообщила Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы Американской нефтяной компании.

В рамках внутреннего процесса финансового планирования, проведенного этой осенью, компания снизила прогноз будущих цен на нефть на каждый из следующих семи лет с 11% до 17%, говорится в отчете.

Отметим, что в июне BP Plc снизила прогнозные цены на нефть и природный газ на период с 2021 по 2050 гг. Согласно обновленным прогнозам ожидается, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составит в среднем около 55 долларов США за баррель в период с 2021-го по 2050 гг..

В июле итальянская нефтегазовая компания Eni понизила прогноз по долгосрочным ценам на Brent на 2023 год до 60 долларов США за баррель с предыдущих 70 долларов США за баррель.

Royal Dutch Shell списала активы на сумму до 22 млрд долларов США из-за того, что коронавирусный кризис привел к снижению спроса на нефть и газ и ослабил прогноз цен на энергоносители.

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Версия на азербайджанском языке “Exxon” neft qiymətlərinə dair proqnozunu dəyişdirdi

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