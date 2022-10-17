О нас

Exxon остановила "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами "Совкомфлота"

Exxon остановила "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами "Совкомфлота" Американская компания Exxon остановила добычу на проекте "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами "Совкомфлота".
Энергетика
17 октября 2022 г. 09:55
Exxon остановила Сахалин-1 из-за отказа работать с танкерами Совкомфлота

Американская компания Exxon остановила добычу на проекте "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами "Совкомфлота".

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В конце марта "Совкомфлот" попал под санкции, в результате его суда лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

В июне глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов заявлял о решении проблемы за счет привлечения российских страховщиков. Затем судоходная компания получила для своих танкеров страховку отечественного "Ингосстраха", однако Exxon, решившая еще в марте уйти из России из-за ситуации в Украине, настаивала на обязательном P&I-страховании (страхование широких, неопределенных рисков, которые некоторые страховщики обычно не покрывают) и отказалась возобновлять отгрузки.

Уже в мае добыча на проекте прекратилась из-за переполнения резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри, откуда она отгружается на мировой рынок.

Отметим, что "Сахалин-1" осваивает консорциум американской ExxonMobil, индийской ONGC, японской Sodeco и "Роснефти" в рамках соглашения о разделе продукции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Exxon halts operation of Sakhalin -1 due to refusal to work with Sovcomflot tankers

Экслюзивные новости

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi