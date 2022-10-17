Exxon остановила "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами "Совкомфлота"

Американская компания Exxon остановила добычу на проекте "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами "Совкомфлота".

Американская компания Exxon остановила добычу на проекте "Сахалин-1" из-за отказа работать с танкерами "Совкомфлота".

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В конце марта "Совкомфлот" попал под санкции, в результате его суда лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

В июне глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов заявлял о решении проблемы за счет привлечения российских страховщиков. Затем судоходная компания получила для своих танкеров страховку отечественного "Ингосстраха", однако Exxon, решившая еще в марте уйти из России из-за ситуации в Украине, настаивала на обязательном P&I-страховании (страхование широких, неопределенных рисков, которые некоторые страховщики обычно не покрывают) и отказалась возобновлять отгрузки.

Уже в мае добыча на проекте прекратилась из-за переполнения резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри, откуда она отгружается на мировой рынок.

Отметим, что "Сахалин-1" осваивает консорциум американской ExxonMobil, индийской ONGC, японской Sodeco и "Роснефти" в рамках соглашения о разделе продукции.