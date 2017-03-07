Exxon Mobil планирует вложить $20 млрд за 10 лет на расширение производства в Мексиканском заливе

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Американская энергетическая компания ExxonMobil Corp. планирует вложить $20 млрд в течение 10 лет в расширение проектов по нефте- и газопереработке на северном побережье Мексиканского залива.

Как передает Report, об этом сообщил глава компании Даррен Вудс в ходе конференции CERAWeek 2017.

В сообщении компании отмечается, что средства будут вложены в 11 уже существующих и запланированных проектов, в результате завершения которых будет создано 45 тыс. рабочих мест, большинство из которых являются высокооплачиваемыми.