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    Exxon Mobil планирует вложить $20 млрд за 10 лет на расширение производства в Мексиканском заливе

    Средства будут вложены в 11 уже существующих и запланированных проектов

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Американская энергетическая компания ExxonMobil Corp. планирует вложить $20 млрд в течение 10 лет в расширение проектов по нефте- и газопереработке на северном побережье Мексиканского залива.

    Как передает Report, об этом сообщил глава компании Даррен Вудс в ходе конференции CERAWeek 2017.

    В сообщении компании отмечается, что средства будут вложены в 11 уже существующих и запланированных проектов, в результате завершения которых будет создано 45 тыс. рабочих мест, большинство из которых являются высокооплачиваемыми.

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