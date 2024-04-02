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EWRC: В апреле Азербайджан обеспечит 51% потребностей Болгарии в природном газе

EWRC: В апреле Азербайджан обеспечит 51% потребностей Болгарии в природном газе Регулятор коммунальных услуг Болгарии одобрил увеличение в апреле регулируемой цены на газ в стране на 2%.
Энергетика
2 апреля 2024 г. 11:49
EWRC: В апреле Азербайджан обеспечит 51% потребностей Болгарии в природном газе

Регулятор коммунальных услуг Болгарии одобрил увеличение в апреле регулируемой цены на газ в стране на 2%.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, новая цена установлена на уровне 58,84 левов за МВтч, без учета транспортных расходов, акцизов и налога на добавленную стоимость.

В Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) не раскрыли причину роста цен после трехмесячного снижения и заявили, что учитывают ценовые тенденции на международных газовых рынках.

Кроме того, было отмечено, что в апреле текущего года азербайджанский газ составит 51,1% внутреннего потребления Болгарии.

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Версия на английском языке EWRC: Azerbaijan will meet 51% of Bulgaria's natural gas demand in April
Версия на азербайджанском языке EWRC: Apreldə Azərbaycan Bolqarıstanın təbii qaza olan tələbatının 51 %-ni ödəyəcək

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