О нас

EWRC: Благодаря долгосрочному контракту с Азербайджаном Болгария снизила цену на газ на 11%

EWRC: Благодаря долгосрочному контракту с Азербайджаном Болгария снизила цену на газ на 11% Регулятор коммунальных услуг Болгарии одобрил снижение в январе регулируемой цены на газ в стране на 11,3% - до 77,6 левов за МВтч, без учета транспортных расходов, акцизов и налога на добавленную стоимость.
Энергетика
3 января 2024 г. 14:39
EWRC: Благодаря долгосрочному контракту с Азербайджаном Болгария снизила цену на газ на 11%

Регулятор коммунальных услуг Болгарии одобрил снижение в январе регулируемой цены на газ в стране на 11,3% - до 77,6 левов за МВтч, без учета транспортных расходов, акцизов и налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ. Решение о снижении цены принято после двухмесячного повышения из-за ценовых тенденций на международных газовых рынках.

В Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) заявили, что ключевую роль в снижении цен сыграл долгосрочный газовый контракт с Азербайджаном, который привязан к ценам на нефть на международных рынках, а не к ценам на газовых хабах.

Учитывая, что азербайджанский газ составляет 40,3% ежемесячного потребления "голубого топлива" в Болгарии, EWRC заявила, что он остается положительным фактором в "достижении выгодных цен".

Остальная часть газа для внутреннего потребления была обеспечена государственной газовой компанией "Булгаргаз" по контракту на поставку сжиженного природного газа (СПГ), а также газ, откачиваемый из газохранилища страны в Чирене, сообщил регулятор.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году ожидаются на уровне около 1 млрд кубометров. Поставки газа в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) начались два года назад. В 2021 году было поставлено 270 млн кубометров. В 2022 году объем поставок составил чуть более 500 млн кубометров.

Азербайджан в настоящее время в Европе поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

IGB связан с Трансадриатическим газопроводом в Греции и обеспечивает, в первую очередь, поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" на Каспии в Болгарию. На последующих этапах, после расширения, азербайджанский газ его посредством можно будет доставлять и в другие страны Восточной Европы. Пропускная способность газопровода составляет 3 млрд кубометров, в этом году в результате модернизации планируется увеличить до 5 млрд кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке EWRC: "Azərbaycanla uzunmüddətli müqavilə Bolqarıstanda qazın qiymətini 11 % ucuzlaşdırıb"

Самое читаемое

Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
27 декабря 2023 г. 16:07
МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
27 декабря 2023 г. 21:45
Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок на платформе Bloomberg в этом году
Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок на платформе Bloomberg в этом году
28 декабря 2023 г. 10:10
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
29 декабря 2023 г. 16:20
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
29 декабря 2023 г. 22:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi