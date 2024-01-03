EWRC: Благодаря долгосрочному контракту с Азербайджаном Болгария снизила цену на газ на 11%

Регулятор коммунальных услуг Болгарии одобрил снижение в январе регулируемой цены на газ в стране на 11,3% - до 77,6 левов за МВтч, без учета транспортных расходов, акцизов и налога на добавленную стоимость.

Регулятор коммунальных услуг Болгарии одобрил снижение в январе регулируемой цены на газ в стране на 11,3% - до 77,6 левов за МВтч, без учета транспортных расходов, акцизов и налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ. Решение о снижении цены принято после двухмесячного повышения из-за ценовых тенденций на международных газовых рынках.

В Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) заявили, что ключевую роль в снижении цен сыграл долгосрочный газовый контракт с Азербайджаном, который привязан к ценам на нефть на международных рынках, а не к ценам на газовых хабах.

Учитывая, что азербайджанский газ составляет 40,3% ежемесячного потребления "голубого топлива" в Болгарии, EWRC заявила, что он остается положительным фактором в "достижении выгодных цен".

Остальная часть газа для внутреннего потребления была обеспечена государственной газовой компанией "Булгаргаз" по контракту на поставку сжиженного природного газа (СПГ), а также газ, откачиваемый из газохранилища страны в Чирене, сообщил регулятор.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году ожидаются на уровне около 1 млрд кубометров. Поставки газа в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) начались два года назад. В 2021 году было поставлено 270 млн кубометров. В 2022 году объем поставок составил чуть более 500 млн кубометров.

Азербайджан в настоящее время в Европе поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

IGB связан с Трансадриатическим газопроводом в Греции и обеспечивает, в первую очередь, поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" на Каспии в Болгарию. На последующих этапах, после расширения, азербайджанский газ его посредством можно будет доставлять и в другие страны Восточной Европы. Пропускная способность газопровода составляет 3 млрд кубометров, в этом году в результате модернизации планируется увеличить до 5 млрд кубометров.