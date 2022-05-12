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Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из РФ

Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из РФ Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.
Энергетика
12 мая 2022 г. 07:23
Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из РФ

Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, такой бюджет предполагает подготовленный Еврокомиссией (ЕК) проект ускоренного энергетического перехода.

В документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что "быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию". Ради этого к 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13% вместо планировавшихся 9% за счет повышения энергоэффективности. Ставится также цель более чем в два раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников, доведя ее долю в европейском потреблении с 22% в 2020 году до 45% к 2030 году. Ранее предлагавшимся ЕК целевым показателем была доля в 40%.

Среди прочего ставку предлагается сделать на зеленый водород, потребление которого в ЕС к 2030 году может составить 20 млн тонн (причем половина этого объема будет импортироваться), а также биометан.

Financial Times пишет, что проект планируется официально представить 18 мая. Он потребует внесения изменений в несколько директив ЕС, включая ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики.

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