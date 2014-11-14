​Евросоюз выступает за создание равных условий для участия в процессе приватизации DESFA

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Позиция Евросоюза по вопросу утверждения итогов приватизации компании DESFA - оператора газораспределительной сети Греции заключается в необходимости создания равных возможностей для участия всех потенциальных инвесторов в данном процессе.

Как передает Report, об этом заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман, комментируя рассмотрение Евросоюзом юридических аспектов процесса приватизации компании DESFA.

Представитель ЕС отказался от детального комментирования вопроса по поводу закупки Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) 66% акций греческой DESFA. Я.Херман подчеркнул, что не может комментировать данный вопрос, т.к. дело находится в процессе рассмотрения: "Позиция ЕС заключается в том, что Евросоюз хочет, чтобы все имели одинаковые возможности по доступу к тому или иному проекту".

Отметим, что недавно президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе визита в Грецию встретился с премьер-министром этой страны Антонисом Самарасом. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта TAP и вопросы, связанные с завершением процесса приобретения SOCAR 66% акций компании DESFA. Стороны обменялись мнениями относительно реализации вышеуказанных проектов.



