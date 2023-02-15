Евросоюз ввел динамический потолок цен на газ на уровне около $2 тыс.

Евросоюз в среду запустил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Евросоюз запустил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Как передает Report, при этом для его фактического введения в действие требуется совпадение множества условий: механизм коррекции цен будет запускаться, если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах превышает €180 за МВт·ч и одновременно оказывается на €35 выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. Он также может быть отключен в любой момент в случае дефицита газа в ЕС.

Страны Евросоюза 22 декабря 2022 г. официально утвердили запуск с 15 февраля текущего года ценового лимита на газ. Постановление будет действовать в течение одного года. Еврокомиссия должна к 1 ноября 2023 года провести оценку работы механизма с учетом ситуации с поставками газа. Основываясь на результатах, она может предложить продлить его действие.