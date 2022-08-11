Евросоюз сохраняет высокий темп закачки газа в ПГХ в августе

Евросоюз в августе сохраняет высокие темпы закачки газа в подземные хранилища (ПГХ), несмотря на ограниченность поставок российского энергоресурса.

Евросоюз в августе сохраняет высокие темпы закачки газа в подземные хранилища (ПГХ), несмотря на ограниченность поставок российского энергоресурса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Отмечается, что на конец газовых суток 9 августа (завершились к утру 10 августа), ПГХ Европы заполнены на 72,79%, прирост за день составил 0,39 процентного пункта (п.п.). В целом накоплено около 73,5 млрд кубометров природного газа. В 2021 году они были заполнены на 60,12%.

В данный момент хранилища в Европе заполняются за день в среднем на 0,39 п.п. Этот показатель выше, чем за аналогичный период последних пяти лет, когда этот темп составлял 0,34 п.п. В то же время показатель соответствует уровню первых девяти дней августа 2018 года (в тот год "Газпром" поставил рекордный объем газа на европейский рынок) и чуть ниже августа 2017 года (0,41 п.п.). Однако в отличие от рекордных для "Газпрома" 2017-2019 годов в этом году Европа сохраняет высокие темпы закачки газа в ПХГ не за счет ресурсов российской компании.

В июле импорт сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок оставался высоким и даже слегка увеличился по сравнению с июнем. В июне объем поставок сжиженного природного газа из США впервые опередил трубопроводный экспорт из России, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). По мнению представителей крупнейшего производителя и экспортера СПГ США - Cheniere Energy, в июле это лидерство сохранилось.

Между тем поставки трубопроводного газа из России транзитом через Украину и по "Северному потоку" остаются ограниченными и 11 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно данным "Оператора ГТС Украины", на четверг составляет 41,6 млн кубометров.

Прокачка по "Северному потоку" в четверг вновь ожидается на уровне около 31 млн кубометров, сообщил оператор Nord Stream AG. Прокачка по этому трубопроводу осуществляется в объеме не более 20% от его максимальной мощности, и составляет почти 170 млн кубометров в сутки.