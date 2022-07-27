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Евросоюз собирается удвоить импорт украинской электроэнергии

Евросоюз собирается удвоить импорт украинской электроэнергии Европейский союз намерен в ближайшее время удвоить импорт украинской электроэнергии.
Энергетика
27 июля 2022 г. 02:05
Евросоюз собирается удвоить импорт украинской электроэнергии

Европейский союз намерен в ближайшее время удвоить импорт украинской электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, ЕС сосредоточен на обеспечении работоспособности украинских систем электро- и газоснабжения в условиях войны.

"Тот факт, что электричество и газ продолжают поступать, свидетельствует о необычайной решимости и приверженности тех, кто работает в украинском энергетическом секторе", - отметила она.

Она также подчеркнула, что в марте 2022 года удалось рекордно быстро синхронизировать Украину с европейской сетью.

"Первые трансграничные коммерческие обмены электроэнергией начались в конце июня с Румынией, а в июле последовала Словакия. Торговая мощность в настоящее время ограничена 100 МВт, но Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии собирается на этой неделе, чтобы принять решение об удвоении этой суммы", - добавила Симсон.

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