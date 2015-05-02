ЕС подписал с Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией декларацию о поставках газа

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Ашхабаде прошли четырехсторонние переговоры о поставках газа из Прикаспия в Европу.

Как передает Report, в них приняли участие руководители нефтегазовых ведомств Азербайджана, Туркменистана, Турции и вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.

Стороны обсудили диверсификацию маршрутов вывода энергоносителей из прикаспийского региона на мировые рынки, в том числе в европейском направлении. Они договорились продолжать переговоры, в ходе которых будет рассмотрен комплекс вопросов по поставке природного газа из Каспийского региона в Европу, в том числе - по созданию корпорации, которая бы способствовала развитию этого направления сотрудничества.

По итогам встречи принята Декларация. В ней подтверждено стремление четырех сторон продолжать взаимодействие по обеспечению энергетической безопасности.