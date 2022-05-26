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Евросоюз обсуждает возможность импорта газа из Израиля

Евросоюз обсуждает возможность импорта газа из Израиля Евросоюз работает над сделкой по импорту газа из Израиля через египетскую территорию на фоне планов ЕС по снижению зависимости от российского топлива.
Энергетика
26 мая 2022 г. 14:51
Евросоюз обсуждает возможность импорта газа из Израиля

Евросоюз работает над сделкой по импорту газа из Израиля через египетскую территорию на фоне планов ЕС по снижению зависимости от российского топлива.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Топливо планируется экспортировать в Египет для переработки в СПГ, а затем поставлять в Евросоюз. В переработке топлива, вероятно, примут участие заводы в египетских городах Идку и Думьят, сообщает агентство.

Согласно информации, Евросоюз, Израиль и Египет также намерены наращивать сотрудничество в сфере "зеленой энергетики".

Ранее о планах Евросоюза заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ до лета сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Версия на английском языке EU working on gas deal with Egypt, Israel to shore up supplies

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