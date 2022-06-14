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Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере

Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере для снижения зависимости от российских энергоносителей в условиях продолжающихся военных действий в Украине.
Энергетика
14 июня 2022 г. 15:26
Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере

Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере для снижения зависимости от российских энергоносителей в условиях продолжающихся военных действий в Украине.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления по поводу вручения ей почетной докторской степени университета имени Бен Гуриона на юге Израиля.

"Действия Кремля только укрепляют нашу решимость освободиться от зависимости от российских энергоносителей. Например, теперь мы рассматриваем вопрос энергетической кооперации с Израилем по двум основным направлениям. Один из них — подводный силовой кабель, соединяющий Израиль с Кипром и Грецией… Другой — трубопровод для природного газа и водорода в восточном Средиземноморье", — сказала она, отметив, что эти проекты станут вкладом в будущую энергетическую безопасность как ЕС, так и Израиля.

Глава Еврокомиссии находится в Израиле с официальным визитом. Накануне состоялась ее встреча с главой МИД еврейского государства Яиром Лапидом, вечером во вторник запланирована встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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Версия на английском языке EU eyes cooperating with Israel in energy sector

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