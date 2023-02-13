О нас

Евросоюз надеется на продолжение поставок СПГ через Египет

Евросоюз надеется на продолжение поставок СПГ через Египет Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила надежду на то, что Египет сохранит высокие объемы поставок израильского СПГ в Европу.
Энергетика
13 февраля 2023 г. 18:01
Евросоюз надеется на продолжение поставок СПГ через Египет

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила надежду на то, что Египет сохранит высокие объемы поставок израильского СПГ в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на комиссара.

В июне прошлого года между ЕС, Израилем и Египтом был подписан трехсторонний меморандум, нацеленный на поддержание поставок израильского природного газа в Европу через экспортную СПГ-инфраструктуру Египта.

"Мы ожидаем, что с помощью этого меморандума Египет сможет сохранить относительно высокие объемы СПГ, которые он поставлял в Европу в прошлом году", - сказала Симсон агентству на энергетической конференции в Каире.

Еврокомиссар отметила, что в рамках меморандума не были зафиксированы конкретные объемы СПГ, которые Израиль должен поставлять. "Конечно, Израиль сам должен решать, какие объемы он готов экспортировать", - сказала она.

Весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, нацеленный на то, чтобы ЕС избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Доллар продемонстрировал стабильность к евро и иене перед выступлением главы ФРС
Доллар продемонстрировал стабильность к евро и иене перед выступлением главы ФРС
7 февраля 2023 г. 09:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi