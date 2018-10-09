Евросоюз хочет убедить США не отключать Иран от SWIFT

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министры финансов стран Евросоюза попытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа не лишать Иран доступа к платежной системе SWIFT.

Как сообщает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом написало издание Financial Times.

По данным издания, о такой просьбе министры ЕС планируют заявить в ходе встреч с главой минфина США Стивеном Мнучиным на сессии Международного валютного фонда (МВФ) на острове Бали на этой неделе.

"Наш вопрос состоит в следующем: зачем вырывать все электрические кабели из здания, если можно выключить свет", — приводит издание слова европейского дипломата, подтвердившего запланированную встречу. "Если вы можете определить банк для санкций, то нет необходимости заставлять SWIFT отключать Иран", — отметил он.

Газета отмечает, что "некоторые чиновники и люди, близкие к ситуации, считают, что Мнучин захочет действовать в поддержку SWIFT, чтобы сохранить роль США в глобальной системе обмена сообщениями".

Напомним, что США в этом году вышли из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе и заявили о введении замороженных ранее санкций против Тегерана. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.

В Тегеране заявили, что не исключают возможность создания параллельной SWIFT системы.