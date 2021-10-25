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Европу ждет внутренняя борьба за газ

Европу ждет внутренняя борьба за газ Страны Европы будут вынуждены отказаться от евросолидарности в жесткой конкуренции за поставки газа этой зимой, чтобы не замерзнуть от холода.
Энергетика
25 октября 2021 г. 07:06
Европу ждет внутренняя борьба за газ

Страны Европы будут вынуждены отказаться от евросолидарности в жесткой конкуренции за поставки газа этой зимой, чтобы не замерзнуть от холода.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, хранилища газа европейских стран заполнены на 20% меньше нормы. Сейчас этот показатель составляет 71%.

По мнению аналитиков, с наступлением морозов власти европейских государств запретят экспорт газа, например, так поступит Сербия, судя по заявлениям президента страны Александра Вучича. Этот вопрос также обсуждается и в Норвегии, которая экспортирует энергоресурсы.

По прогнозам экспертов, в самой тяжелой ситуации окажется на 90% зависимая от импорта Германия. Страна вынужденно откажется от евросолидарности и начнет попросту перекупать газ, предназначенный для менее состоятельных европейских стран.

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