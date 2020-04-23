Saudi Aramco оттесняет поставщиков с рынка Европы

Сокращение потребления нефтепродуктов в Европе из-за пандемии коронавируса вынуждает местных переработчиков пересматривать состав продуктовой корзины. Европа традиционно является основным рынком сбыта российской нефти, но саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оттесняет поставщиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в материалах агентства Argus.

Так, в Северо-Западной Европе Saudi Aramco установила контрактную стоимость апрельских партий Arab Light на уровне скидки 10,25 долларов США к Brent, в то время как в марте скидка на сорт в регионе составляла лишь 2,25 доллара США, пишет агентство.

По данным Argus, многие европейские переработчики решили воспользоваться низкой ценой и закупили партии саудовской нефти. Поставки выросли на заводы Shell, Total, австрийской OMV, испанских Repsol и Cepsa и других. Отгрузки саудовской нефти в Нидерланды, где находятся крупные нефтехранилища, в апреле могут составить около 1,42 млн тонн, что вдвое больше мартовского уровня. За этот период общий объем партий Urals, напротив, снизится на 41%, до менее 935 тысяч тонн.

"В связи с сохранением больших скидок на майские партии саудовской нефти к эталону участники рынка ожидают, что европейские переработчики продолжат активные закупки ближневосточного сырья", - сообщает Argus.

Saudi Aramco в апреле нарастила экспорт в Польшу: в порт Гданьск, как ожидается, поступит почти 500 тысяч тонн по сравнению с 398 тысяч т в марте, пишет Argus со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. При этом, в начале апреля в Гданьск была поставлена только одна партия Urals объемом 66,5 тысяч т, против пяти морских партий Urals общим объемом почти 377 тысяч т месяцем ранее. "Впрочем, основные объемы российской нефти продолжат прокачиваться в Польшу по трубопроводу "Дружба" в рамках долгосрочных контрактов", - поясняет Argus.