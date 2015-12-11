​Европейский инвестиционный банк выделил крупный кредит Snam

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Итальянская компания Snam и Европейский инвестиционный банк (EIB) подписали кредитное соглашение стоимостью 373 млн. евро. Как сообщает Report, финансовая помощь выделена в целях расширения сети газовых контрактов Snam.

В информации говорится, что данные финансовые средства также будут направлены на оптимизацию финансовой структуры Snam. Основная цель инвестиций общей стоимостью 750 млн. евро - регулирование реверсных проектов.

Данные инвестиции создадут условия для выполнения функции "хаб" в направлении Центральной и Северной Европы в рамках требований Третьей Европейской директивы.

Соглашение направлено на развитие газового коридора Юг-Север и право участия в приобретении 20%-ной доли в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP).

Отметим, что 373 млн. евро выделены Snam сроком на 20 лет.

Напомним, что в начале декабря норвежская компания Statoil распространила информацию о продаже Snam 20%-ной доли в проекте TAP за 208 млн. евро.