Европейский инвестиционный банк утвердил кредит на 932 млн евро для TANAP

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В четверг Европейский инвестиционный банк утвердил финансирование Трансанатолийского газопровода (TANAP) в размере 932 млн евро (1,15 млрд долл. США).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

TANAP является частью "Южного газового коридора", который строится на территории Турции. 17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Участок до Эскишехира планируется сдать в эксплуатацию в середине этого года.

"Шахдениз-2" является одним из крупнейших в мире газовых месторождений и разрабатывается консорциумом под руководством BP.

Финансирование строительства трубопровода TANAP уже одобрено Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.