Европейский Инвестиционный Банк планирует выделить "Южному Газовому Коридору" 2 млрд евро

© The 3,500km pipeline will track through Georgia, Turkey, Greece, Albania and across the Adriatic to Italy (Photo: Tanap)

Баку. 2 декабря. Report.az/ Европейский инвестиционный Банк (EIB) может выделить проекту "Южный Коридор" (SGC) кредит в размере 2 млрд евро.

Как сообщает Report, банк в настоящее время рассматривает данный вопрос.

Отметим, что на прошлой неделе вице-президент Европейской Комиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович и комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете (Miguel Arias Cañete) направили письмо в связи с финансированием этого проекта президенту EIB Вернеру Хойеру (Werner Hoyer). В письме говорится о значимости проекта Южный Газовый Коридор для Европейского Союза и важности его финансирования.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года. BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.