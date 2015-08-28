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    Европейский инвестиционный банк будет финансировать проект TAP

    Банк обнародовал инвестиционный план на следующие 10 лет

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/Европейский инвестиционный банк (EIB) заявил, что готов в ближайшем будущем финансировать ряд проектов в Западных Балканах. Как сообщает Report, об этом заявил президент ЕIB Вернер Ойер (Werner Hoyer) на саммите в Вене.

    Согласно информации, в проекты входят также восстановление железных дорог Косово и финансирование Трансадриатического газопровода (TAP).

    В.Ойер обнародовал инвестиционный план ЕIB на следующие 10 лет в отношении Западных Балкан: "Для финансирования проектов в этом регионе в следующие 10 лет банк подписал кредитный договор на сумму 7 млрд. евро", - добавил президент EIB.

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