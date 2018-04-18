Европейский эксперт: К 2025 году нефть может достигнуть максимальной цены

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Москва. 18 апреля. REPORT.AZ/ Высокие цены на нефть в долгосрочной перспективе выгодны лишь США.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил глава европейской консалтинговой компании Rystad Energy Яранд Ристад на Национальном нефтегазовом форуме в Москве.

По его словам, средняя цена на нефть в этом году будет в районе 70 долларов/баррель.

"Если цена нефти увеличится, то из-за избытка денег инвестиции в отрасль будут рекордными. Существует такая поговорка "Дай нефтянику 1 доллар и он его потратит на вложения". Уже сейчас ведущими нефтяными игроками в совокупности выделено около 200 млрд долларов на морские проекты", - подчеркнул эксперт.

С другой стороны глава Rystad Energy отметил, что слишком высокие цены на нефть устраивают далеко не всех, а в долгосрочной перспективе выгодны лишь США.

"Уже сейчас США добывают 11,4 миллионов баррелей сланцевой нефти в год. При цене 70 долларов за баррель сланца будут добывать больше, потому что это окупит себестоимость - от сланца будет больше отдачи. США не дисциплинированы в добыче нефти. Если Россия и ОПЕК не станут останавливать добычу, то опять возникнет серьезный избыток, что повлияет на цену", - указал главный европейский прогнозист.

Он добавил, что цикличность нефтяного рынка на данный момент составляет четыре года, и "если все останется так как есть, то к 2025 году нефть может достигнуть максимальной, рекордной цены, после чего пойдет долговременный спад цен".