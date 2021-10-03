Европейские компании обанкротились из-за рекордных цен на газ

Несколько европейских энергетических компаний объявили о банкротстве из-за рекордных цен на газ.

Несколько европейских энергетических компаний объявили о банкротстве из-за рекордных цен на газ.

Как передает Report, об этом пишет The Independent .

В частности, речь идет о четырех небольших фирмах в Великобритании, которые не выдержали повышения цен. В кризисной ситуации также оказались производители удобрений, которые используют в качестве сырья природный газ. Кроме того, страдает тяжелая промышленность и производители алюминия и цемента.

Главная причина роста стоимости топлива заключается в ускоренном росте спроса в условиях экономического подъема и восстановления после пандемии, а также в том, что на рынке стало меньше газа.