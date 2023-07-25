О нас

Европейцы могут остаться без газа из-за США

Европейцы могут остаться без газа из-за США Европа может остаться без поставок газа из США, так как Вашингтон может в любое время прекратить их из-за недовольства местных производителей.
Энергетика
25 июля 2023 г. 21:11
Европейцы могут остаться без газа из-за США

Европа может остаться без поставок газа из США, так как Вашингтон может в любое время прекратить их из-за недовольства местных производителей.

Как передает Report, об этом сообщает La Croix.

Эксперты полагают, что Вашингтон в любой момент может "перекрыть кран". Причина в недовольстве местных производителей, считающих, что поставки в Европу приводят к росту цен на внутреннем рынке. В случае победы республиканцев на выборах на проблему обратят внимание.

Аналитики посчитали, что Европа попала в серьезную зависимость от американских поставок, когда отказалась от российского топлива. В свою очередь американцы резко нарастили добычу, что отрицательно влияет на окружающую среду, так как прирост выделения парниковых газов составил уже 20-45%.

Патрик Пуянне из Total Energies добавил, что перекрытие поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США может стать для Евросоюза (ЕС) настоящим шоком. При этом замены американскому газу на спотовом рынке попросту нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
25 июля 2023 г. 17:45
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi