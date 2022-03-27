Европе предрекли катастрофу из-за перехода на американский газ

Переход стран Европы с российского газа на американский приведет к глобальной климатической катастрофе.

Переход стран Европы с российского газа на американский приведет к глобальной климатической катастрофе.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету The Guardian , такое заявление сделала старший директор по энергетическим кампаниям экологической организации Sierra Club Келли Шихан.

По мнению Шихан, дополнительная поставка европейским странам 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США и последующий за ней рост поставок до 50 миллиардов кубов в год могут продлить сроки отказа от ископаемых видов топлива на долгие годы.

"Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа (из США в страны Европы - ред.) зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива", - предрекла она.

О том, что США планируют заменить российский газ американским в Европе, стало известно 6 февраля. Отмечалось, что власти Америки предложили построить газопровод из Испании во Францию, который стал бы альтернативой поставкам газа из России. На помощь должны прийти топливные резервуары в Испании - в них хранится много сжиженного газа из США.