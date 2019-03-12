Европарламент призвал остановить "Северный поток-2"

Европарламент проголосовал в ходе пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию о политических отношениях ЕС и РФ, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток-2", предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Переходим к голосованию по документу в целом. Документ одобрен", - заявила председатель сессии. За резолюцию проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.

В документе, который в марте внесла на голосование евродепутат от Латвии Сандра Калниете, содержалась формулировка о том, что "ЕС должен быть готов принять дальнейшие санкции, включая адресные персональные санкции и ограничение доступа к финансам и технологиям, если нарушение Россией международного права будет продолжаться".

В резолюции также был зафиксирован призыв к ЕК и европейской дипслужбе "безотлагательно разработать законодательные предложения по общему для ЕС "закону Магнитского" ("глобальный правозащитный режим санкций ЕС"), которые позволили бы ввести визовые запреты и точечные санкции", например, "блокирование собственности и имущественных интересов в пределах юрисдикции ЕС в отношении отдельных лиц", а также составить соответствующий "санкционный список".В тексте содержится и утверждение, что "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам, и поэтому его (проект — ред.) необходимо остановить".

В нем также говорится, что "в нынешних обстоятельствах Россия больше не может считаться "стратегическим партнером", а поскольку принципы в соглашении о партнерстве и сотрудничестве "более не соблюдаются", то соглашение "следует пересмотреть". Евродепутаты зафиксировали в резолюции призыв к странам ЕС к "дальнейшей координации и согласованию" их внешней политики в отношении РФ.Вместе с тем в документе отмечается, что ЕС "по-прежнему открыт для укрепления отношений и диалога и хотел бы вернуться к сотрудничеству с Россией, когда российские власти выполнят свои юридические и международные обязательства".

"Нынешние разногласия и конфронтация между ЕС и Россией не отвечают интересам ни одной из сторон; каналы связи должны оставаться открытыми, несмотря на разочаровывающие результаты; новое разделение континента ставит под угрозу безопасность ЕС и России", - говорится в резолюции.