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Европарламент призвал ограничить импорт газа из России

Европарламент призвал ограничить импорт газа из России Европарламент призывает к новым санкциям Евросоюза в отношении России, к ограничению импорта нефти и газа.
Энергетика
1 марта 2022 г. 15:45
Европарламент призвал ограничить импорт газа из России

Европарламент призывает к новым санкциям Евросоюза в отношении России, к ограничению импорта нефти и газа.

Как передает Report, об этом говорится в проекте резолюции "об агрессии России против Украины", голосование по которой пройдет сегодня на внеочередной сессии Европарламента.

В документе говорится о том, что санкции должны быть направлены на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы. В частности, ограничить импорт наиболее важных экспортных товаров России, включая нефть и газ, запретить новые инвестиции Евросоюз в эту страну, а также новые российские инвестиции в ЕС.

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Версия на английском языке European Parliament calls to restrict Russian gas imports

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