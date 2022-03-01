Европарламент призвал ограничить импорт газа из России

Европарламент призывает к новым санкциям Евросоюза в отношении России, к ограничению импорта нефти и газа.

Европарламент призывает к новым санкциям Евросоюза в отношении России, к ограничению импорта нефти и газа.

Как передает Report, об этом говорится в проекте резолюции "об агрессии России против Украины", голосование по которой пройдет сегодня на внеочередной сессии Европарламента.

В документе говорится о том, что санкции должны быть направлены на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы. В частности, ограничить импорт наиболее важных экспортных товаров России, включая нефть и газ, запретить новые инвестиции Евросоюз в эту страну, а также новые российские инвестиции в ЕС.