 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Европарламент принял резолюцию против "Северного потока - 2"

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

    Как передает Report, в Европарламенте, в частности, заявили о ключевой роли Украины в европейской сети энергоснабжения.

    В документе также говорится, что ЕП осуждает строительство газопровода «Северный поток — 2», «поскольку это политический проект, представляющий угрозу для европейской энергетической безопасности».

    Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi