Европарламент принял резолюцию против "Северного потока - 2"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

Как передает Report, в Европарламенте, в частности, заявили о ключевой роли Украины в европейской сети энергоснабжения.

В документе также говорится, что ЕП осуждает строительство газопровода «Северный поток — 2», «поскольку это политический проект, представляющий угрозу для европейской энергетической безопасности».

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2».