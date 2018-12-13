Европарламент принял резолюцию против "Северного потока - 2"

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Как передает Report, в Европарламенте, в частности, заявили о ключевой роли Украины в европейской сети энергоснабжения.
В документе также говорится, что ЕП осуждает строительство газопровода «Северный поток — 2», «поскольку это политический проект, представляющий угрозу для европейской энергетической безопасности».
Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2».
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