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Европарламент поддержал требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ

Европарламент поддержал требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ Совет ЕС объявил, что достигнуто предварительное соглашение с Европарламентом по изменению законодательства Евросоюза о заполнении газохранилищ, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Энергетика
19 мая 2022 г. 18:32
Европарламент поддержал требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ

Совет ЕС объявил, что достигнуто предварительное соглашение с Европарламентом по изменению законодательства Евросоюза о заполнении газохранилищ, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Соглашение достигнуто по предложению, которое Еврокомиссия (ЕК) выдвинула менее двух месяцев назад. Процедура была очень быстрой, чтобы отреагировать на ситуацию, в которой мы находимся", - сказал официальный представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

Предлагается ввести регламент, по которому европейские хранилища должны быть заполнены до зимнего сезона и их можно будет поделить между странами-участницами в духе солидарности, говорится в опубликованном коммюнике.

Участники переговоров согласились, что подземные хранилища газа на территории государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022/2023 гг. и до 90% до следующих зимних периодов.

ЕС попытается коллективно заполнить 85% мощности подземных хранилищ газа в 2022 году, говорится также вы коммюнике.

Поскольку не все государства-члены имеют хранилища на своей территории, объясняют в Брюсселе, договаривающиеся стороны согласились, что страны ЕС, не имеющие хранилищ, будут иметь доступ к запасам хранения газа в других странах-участницах.

Совет ЕС и Европарламент приняли решение о системе "траектории заполнения", которая позволит осуществлять непрерывный мониторинг в течение всего сезона заполнения.

Стороны также договорились об обязательной сертификации всех операторов систем хранения, "чтобы избежать потенциальных рисков внешнего воздействия на критически важные инфраструктуры хранения, которые могут поставить под угрозу безопасность энергоснабжения и другие важные интересы безопасности". Несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над хранилищами.

По итогам переговоров от этих обязательств решили освободить Кипр, Мальту и Ирландию, которые не связаны напрямую с газовой системой других государств-членов.

ЕК приветствовала в четверг достигнутое соглашение между Европарламентом и государствами-членами ЕС по ее законодательному предложению о минимальных обязательствах по заполнению газохранилищ. "Уже в этом году государства-члены должны будут достичь минимального уровня хранения газа 80% к 1 ноября, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках. С 2023 года цель будет повышена до 90% заполнения полного объема хранилищ газа к 1 ноября", - говорится в заявлении ЕК.

Теперь должны быть приняты окончательные официальные решения Европарламента и Совета ЕС, чтобы новый регламент вступил в силу.

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