Европарламент одобрил закон о сокращении выбросов на 55% до конца десятилетия

Цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят 14 июля 2021 года

Принятый евродепутатами Европейский климатический закон увеличивает цель ЕС по снижению выбросов к 2030 году с 40% до минимум 55% и на законодательном уровне вводит обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят 14 июля 2021 года для скорейшего сокращения выбросов в этом десятилетии. Они, в частности, будут включать предложения по обновлению углеродного рынка ЕС и введение механизма углеродной корректировки импорта для стран вне ЕС.

Закон поддержали 442 евродепутата, 203 выступили против, 51 – воздержались.

Документ также предусматривает создание Европейского научного консультативного совета по изменению климата, который будет предоставлять политикам независимые научные консультации относительно согласования политики ЕС с целями по достижению углеродной нейтральности.

Отмечается, что до 30 сентября 2023 года, а затем каждые пять лет, Еврокомиссия будет оценивать коллективный прогресс, достигнутый всеми странами ЕС, а также последовательность национальных мер на пути к цели Евросоюза стать климатически нейтральным к 2050 году.

Европейский климатический закон является ключевым законодательным элементом, который закрепляет цель Европейского союза по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и обязательство по реализации стратегии Green Deal.