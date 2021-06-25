О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европарламент одобрил закон о сокращении выбросов на 55% до конца десятилетия

Европарламент одобрил закон о сокращении выбросов на 55% до конца десятилетия Цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят 14 июля 2021 года
Энергетика
25 июня 2021 г. 13:31
Европарламент одобрил закон о сокращении выбросов на 55% до конца десятилетия

Принятый евродепутатами Европейский климатический закон увеличивает цель ЕС по снижению выбросов к 2030 году с 40% до минимум 55% и на законодательном уровне вводит обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят 14 июля 2021 года для скорейшего сокращения выбросов в этом десятилетии. Они, в частности, будут включать предложения по обновлению углеродного рынка ЕС и введение механизма углеродной корректировки импорта для стран вне ЕС.

Закон поддержали 442 евродепутата, 203 выступили против, 51 – воздержались.

Документ также предусматривает создание Европейского научного консультативного совета по изменению климата, который будет предоставлять политикам независимые научные консультации относительно согласования политики ЕС с целями по достижению углеродной нейтральности.

Отмечается, что до 30 сентября 2023 года, а затем каждые пять лет, Еврокомиссия будет оценивать коллективный прогресс, достигнутый всеми странами ЕС, а также последовательность национальных мер на пути к цели Евросоюза стать климатически нейтральным к 2050 году.

Европейский климатический закон является ключевым законодательным элементом, который закрепляет цель Европейского союза по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и обязательство по реализации стратегии Green Deal.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
ФотоРаненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
25 июня 2021 г. 10:01
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
24 июня 2021 г. 23:18
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
24 июня 2021 г. 18:20
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Агдама
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Агдама"
24 июня 2021 г. 16:21
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
24 июня 2021 г. 15:59
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
24 июня 2021 г. 13:51
Президент наградил группу военнослужащих медалью За освобождение Губадлы
Президент наградил группу военнослужащих медалью "За освобождение Губадлы"
24 июня 2021 г. 13:19
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Физули
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули"
24 июня 2021 г. 12:49
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью За освобождение Ходжавенда
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью "За освобождение Ходжавенда"
24 июня 2021 г. 12:45
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi