Европа зимой может столкнуться с дефицитом газа

Энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, так как Россия недопоставила достаточного объема горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, так как Россия недопоставила достаточные объемы горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хохштейн.

Он констатировал, что Европа начинает зимний сезон не только с недостаточными запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", – отметил чиновник.

Хохштейн подчеркнул, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", – добавил он.

Отметим, что стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла 740,003 доллара США за 1 тыс. кубометров, или 60,65 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

По словам главы украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома" через территорию Украины.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных мощностей сетей на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки.

Напомним, что в августе государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, в компетенции которого также входит работа по "Северному потоку-2".