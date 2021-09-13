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Европа зимой может столкнуться с дефицитом газа

Европа зимой может столкнуться с дефицитом газа Энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, так как Россия недопоставила достаточного объема горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.
Энергетика
13 сентября 2021 г. 15:08

Энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, так как Россия недопоставила достаточные объемы горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хохштейн.

Он констатировал, что Европа начинает зимний сезон не только с недостаточными запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", – отметил чиновник.

Хохштейн подчеркнул, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", – добавил он.

Отметим, что стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла 740,003 доллара США за 1 тыс. кубометров, или 60,65 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

По словам главы украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома" через территорию Украины.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных мощностей сетей на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки.

Напомним, что в августе государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, в компетенции которого также входит работа по "Северному потоку-2".

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Версия на английском языке Europe may face gas shortages in winter

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