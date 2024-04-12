Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по завершении отопительного сезона составил 58,3%. Это абсолютный рекорд для региона.

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по завершении отопительного сезона составил 58,3%. Это абсолютный рекорд для региона.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Такого успеха удалось добиться за счет грамотной политики по диверсификации поставок энергоресурсов", - подчеркнула она.

Высокий уровень запасов топлива в ПХГ позволит Европе увереннее готовиться к следующей зиме. Кроме того, снижается вероятность скачка цен на газ, отмечают аналитики.