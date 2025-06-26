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Европа закачала в хранилища уже 25 млрд куб. м газа к следующей зиме

Европа закачала в хранилища уже 25 млрд куб. м газа к следующей зиме Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона превысила 25 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.
Энергетика
26 июня 2025 г. 11:08
Европа закачала в хранилища уже 25 млрд куб. м газа к следующей зиме

Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона превысила 25 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС в июне может оказаться близким к историческому максимуму.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 24 июня, по данным GIE, составила 376 млн куб. м. Отбор подрос до 35 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для июня за все время наблюдений - 62,4 млрд куб. м газа (-25% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 56,9% (на 9,57 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 75,7% годом ранее.

Текущая неделя в Европе ожидается теплее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае в среднем составила 15%, в июне - также около 15%. Средняя цена закупки газа в Европе в мае текущего года составила около $412 за тыс. куб. м, в июне - порядка $442.

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