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Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ

Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ Европа второй день подряд отбирает из подземных хранилищ больше газа, чем туда закачивает, тем самым подтверждая, что сезон отбора газа все же начинается.
Энергетика
16 октября 2021 г. 02:48
Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ

Европа второй день подряд отбирает из подземных хранилищ больше газа, чем туда закачивает, тем самым подтверждая, что сезон отбора газа все же начинается.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, при этом уровень запасов в ПХГ находится на исторически минимальном уровне (77,04%), что на 14,07 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Накопленного объема запасов вполне может быть достаточно для прохождения холодов. Однако пониженный уровень запасов снижает самый главный показатель работы ПХГ - максимальную суточную производительность и возможность гибко реагировать на сильные холода.

Переход от нетто-закачки к уверенному нетто-отбору по сумме европейских хранилищ не всегда подтверждается на следующий день, так как закачка может и продолжиться в связи с оттепелью, а также снижением спроса в выходные дни.

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