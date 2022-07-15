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Европа впервые с 2016 года обогнала Азию по импорту нефти из США

Европа впервые с 2016 года обогнала Азию по импорту нефти из США С января на начало июня европейские страны Европы закупили приблизительно 213,1 млн баррелей нефти из США, в то время как объем поставок американского энергоресурса импортерам из Азии достиг 191,1 млн баррелей.
Энергетика
15 июля 2022 г. 11:52
Европа впервые с 2016 года обогнала Азию по импорту нефти из США

С января на начало июня европейские страны Европы закупили приблизительно 213,1 млн баррелей нефти из США, в то время как объем поставок американского энергоресурса импортерам из Азии достиг 191,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Агентство связывает сложившуюся экспортную конъюнктуру с последствиями военной операции в Украине, спровоцировавшей изменение цепочек поставок энергоресурса. Аналитики считают, что популярность нефти из США среди стран ЕС возросла на фоне энергетических санкций против России.

За счет переориентации поставок Европа пытается сократить зависимость от рынка РФ. По его мнению, актуальная экспортная модель может сохраниться надолго.

Постепенный отказ Евросоюза от закупок российской нефти входит в шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Вчера, 14 июля, в Минфине США подтвердили намерение западных стран определить ограничения цен на российскую нефть.

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