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Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40%

Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40% Литва снизила покупку СПГ на 34%, Польша — на 3,6%
Энергетика
3 декабря 2020 г. 14:26
Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40%

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на европейские терминалы в последний месяц осени снизились на 39% по отношению к ноябрю прошлого 2019 года.

Как передает Report, об этом пишет портал Neftegaz.RU со ссылкой на данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

В ноябре 2020 года поставки СПГ в Европу составили 6,704 млрд кубов, рост к октябрю текущего года (5,97 млрд кубов) составил 12%.

Отмечается, что поставки в октябре — минимум за последние 2 года.

В сентябре по отношению к августу этого года, а потом и в октябре к сентябрю, поставки сжиженного газа снижались вопреки сезонному тренду роста потребления перед отопительным сезоном.

В годовом выражении импорт СПГ в ноябре-2020 сократился абсолютно во все европейские страны, которые владеют приемными регазификационными СПГ-терминалами. Не обошло это и страны ЕС, которые являются ярыми борцами за независимость от газа "Газпрома". Литва снизила покупку СПГ на 34%, Польша — на 3,6%.

Что касается американского СПГ, то в ноябре страна поставила 5 танкеров на Северо-Запад континентальной Европы: по 2 в Голландию и Бельгию и 1 во Францию. В октябре текущего года таких танкеров было только 4.

В Великобританию в ноябре только пришел большой караван танкеров — 10 кораблей — из США. В октябре этого года и ранее таких поставок не было.

А что касается Катара, который раньше выступал практически монополистом в поставках СПГ в Великобританию, то эмират почти ушел и с рынка северо-западной континентальной Европы, и из Великобритании. В ноябре эти сегменты получили по одному катарскому танкеру.

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