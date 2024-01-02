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Европа в 2023 году импортировала рекордный объем СПГ

Европа в 2023 году импортировала рекордный объем СПГ Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза в 2023 году оказались рекордными за все время наблюдений и превысили 131 млрд кубометров.
Энергетика
2 января 2024 г. 12:21
Европа в 2023 году импортировала рекордный объем СПГ

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза в 2023 году оказались рекордными за все время наблюдений и превысили 131 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в декабре снизились после роста месяцем ранее. По итогам декабря они составили 11,36 млрд кубометров, оказавшись на 4% ниже, чем в ноябре и на 6% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель стал вторым рекордным для декабря в истории. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2022 года.

Всего в 2023 году поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 131,22 млрд кубометров - на 1,9% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, импорт СПГ европейскими странами в прошедшем году стал рекордным за все время наблюдений.

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