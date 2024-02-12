Европа увеличила закупки нефти после перебоев с поставками с Востока

Европейские нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки нефти после роста цен на дизельное топливо и перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Европейские нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки нефти после роста цен на дизельное топливо и перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ситуация разгоняет цены на нефть. Два ключевых западноафриканских сорта, Forcados и Egina, недавно торговались с премией более чем в пять и семь долларов за баррель к международному эталону Dated Brent. Четыре недели назад они были дешевле на несколько долларов.

Нефтяные танкеры, прибывающие на континент с Ближнего Востока, задерживаются из-за нападений боевиков-хуситов на корабли в Красном море. Беспорядки заставили европейские нефтеперерабатывающие заводы покупать нефть из источников, расположенных ближе к дому.

Премия, которую переработчики региона могут получить за производство дизельного топлива, в пятницу, 9 февраля, достигла нового четырехмесячного максимума в 32,88 доллара за баррель. Однако неясно, как долго продлится этот рост, поскольку предстоящий сезон технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов может ослабить покупки, отмечает агентство.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что если хуситы не прекратят свои атаки, Евросоюз может лишиться газа, так как перевозящие его танкеры регулярно проходят через Красное море. Некоторые судоходные и энергетические компании перенаправляют суда вокруг южной части Африки, что значительно увеличивает расходы и удлиняет маршрут.